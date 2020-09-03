Son dakika haberleri... İZMİR Hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri... İZMİR Hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıİZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kayberderken, 4 kişi de yaralandı.

03.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:55

Hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçerek kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kayberderken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi Kaynaklar Mezarlığı yakınında meydana geldi. İddiaya göre,Görkem Yorulmaz (22) yönetimindeki 54 B 8944 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Ali Erdoğmuş(24) idaresindeki 35 CAS 50 kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yorulmaz'ın aracı takla atarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçtan çıkartılan Gökçe Yorulmaz(15), Nihat Kaplan(90), Gülen Kaplan(72) ve araç sürücüsü Görkem Yorulmaz sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Erdoğmuş ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Nihat Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberleri... İZMİR Hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

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