Son dakika haberleri | İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması sonuçlandı

Bir son dakika haberine göre İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.