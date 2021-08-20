Son dakika haberleri | İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması sonuçlandı
Bir son dakika haberine göre İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda kazananlar belli oldu.
İGC'den yapılan açıklamada, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarındaki yarışmada toplam 144 eserin yarıştığı bildirildi.
Gazetecilik yarışmasında 9 kategoride 10, teşvik yarışmasında ise 7 kategoride 7 eser ödül aldı.??
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenler şöyle:
Haber: Sultan Gümüş (2 haber) (İlkses Gazetesi)
Röportaj-söyleşi: Sultan Gümüş (İlkses Gazetesi)
Güncel yazılar: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi)
Sayfa düzeni: Murat Özkara (İlkses Gazetesi)
Spor haberi: Mustafa Köprülü (DHA)
Güncel spor yazıları: Nüvit Tokdemir (Ege'de Sonsöz)
TV haber: Sonay Teker (TRT)
TV program: Nejdet Bozkurt (TRT)
Spor fotoğrafı: Görkem Türkyılmaz (Yeni Asır)
Yarışmada Teşvik alanında da şu isimler ödül kazandı:
Haber: Utkucan Akkaş (Ege Telgraf Gazetesi)
Röportaj-söyleşi: Yasemin Durmuş (Yeni Asır Gazetesi)
Güncel yazılar: Hüseyin Demir (İlkses Gazetesi)
Sayfa düzeni: Yasemin Durmuş (Yeni Asır Gazetesi)
Spor haberi: Yusuf Çağırtekin (İlkses Gazetesi)
Spor fotoğrafı: Okan Kara (Medyaspor)
TV haber: Ceren Atmaca-Sinan Yeniçeri (İHA)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz