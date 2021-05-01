Son dakika haber... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın
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Son dakika haber... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesine bağlı Armutlu Sanayi Caddesi mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıktı. İddialara göre, çiftlikte çalışan işçilerin demir malzemeleri kestiği esnada etrafa saçılan kıvılcımlar saman dolu depoya sıçradı. Bu sırada samanlar birden alev aldı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle bölgeye gelen ekipler hemen yangına müdahale etti. Yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, çiftliğin samanlık olarak kullanılan bölümü tamamen yandı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın
Son dakika haber... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın
Son dakika haber... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın
Son dakika haber... İzmir'deki hayvan çiftliğinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ

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