Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
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Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı

31.10.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:45

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi. Ege Ilgaz Yüksel'den geriye ortaokul mezuniyet albümü kaldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

AYNI AİLEDEN 3 CENAZE

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı. Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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