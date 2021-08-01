Trafik kazası : 1 ölü
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Trafik kazası : 1 ölü

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisinde Ali B. yönetimindeki 35 E 6214 plakalı kamyon ile Sezer Göbek (20) idaresindeki 35 AID 133 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Göbek, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik kazası : 1 ölü
Trafik kazası : 1 ölü
Trafik kazası : 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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