Son dakika haberleri... İzmir'de bir doktor daha Covid-19'dan hayatını kaybetti

İzmir'de görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, Covid-19 nedeniyle kaybetti.

İzmir'de Covid-19 tedavisi gören bir doktor daha hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayata veda etti.

Dr. Doğan'ın hayatını kaybetmesi meslektaşlarını üzüntüye boğdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı