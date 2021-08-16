Son dakika haberleri | "İzmir Baba" olarak tanınan Sancar Maruflu hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre "İzmir Baba" lakabıyla tanınan İzmir gönüllüsü Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"İzmir Baba" lakabıyla tanınan İzmir gönüllüsü Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Maruflu'nun ölümü, kentte büyük üzüntüye neden olurken birçok kesimden taziye mesajları geldi.

Geçtiğimiz günlerde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, entübe edilmişti. Maruflu'dan acı haber ise dün gece saatlerinde geldi. "İzmir Baba" olarak anılan Maruflu, kalp ve solunum yetmezliğine bağlı problemler nedeniyle hayatını kaybetti.

Maruflu'nun vefat haberi İzmir'de büyük üzüntüye neden olurken her kesimden taziye mesajları geldi.

Altay ve Karşıyaka spor kulüpleri sosyal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajlarıyla Maruflu'yu anarken, AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da yayınladığı mesajda, "İzmir sevdalısı, simge isim 'İzmir Baba' Sancar Maruflu'ya Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine sabır diliyorum" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından, "İzmir sevdalısı, vefa anıtı Sancar Maruflu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. İzmirliler, İzmir'e gönül verenler onu hiçbir zaman unutmayacak" mesajını paylaştı.

İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşları da Maruflu için taziye mesajları yayınladı.

Sancar Maruflu'nun 17 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikcioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Işıkkent Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı