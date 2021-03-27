Son dakika haberleri... İtfaiye teşkilatları, Yalova'da koordineli çalışıyor
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Son dakika haberleri... İtfaiye teşkilatları, Yalova'da koordineli çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İtfaiye teşkilatları, Yalova'da koordineli çalışıyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Personeli, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Personeli, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, Yalova'daki itfaiye teşkilatları ve AFAD İl Müdürlüğüyle koordineli çalıştıklarını söyledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden Serkan Sülün, Kemal Arıcı ve Adnan Hürfikir, Yalova İl AFAD Müdürlüğü personelleri, Tersan Tersanesi İdari Müdürü Mesut Aslan ve Olgu Yazılım yetkilisi Okan Sezer, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret ettiler.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, misafirlerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yalova'daki itfaiye teşkilatları ve AFAD İl Müdürlüğüyle koordineli çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bölgenin en modern itfaiye binasını inşa ettik. Yeteri sayıda personelimizi oluşturduk. Personelimizi ülkemizin alanında en iyi kurumlarında eğittik, eğitmeye devam ediyoruz. Günlük hizmet içi eğitimler de devam ediyor. Öte yandan itfaiye teşkilatımızda eksik araç ve gerecimiz de bulunmamaktadır. Bölgemizin en güçlü itfaiye teşkilatına sahibiz" diye konuştu. - YALOVA

Son dakika haberleri... İtfaiye teşkilatları, Yalova'da koordineli çalışıyor
Son dakika haberleri... İtfaiye teşkilatları, Yalova'da koordineli çalışıyor
Son dakika haberleri... İtfaiye teşkilatları, Yalova'da koordineli çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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