Son dakika haberleri | İtalya'da süper kahraman kostümü giyen gönüllüler hasta çocukları sevindirdi - Haberler
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Son dakika haberleri | İtalya'da süper kahraman kostümü giyen gönüllüler hasta çocukları sevindirdi

AA / Piero Cruciatti - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İtalya'nın Milano kentinde Örümcek Adam, Deadpool, Hulk gibi süper kahraman kostümleri giyen bir grup gönüllü San Paolo Hastanesi'nin pediatri kliniğinde tedavi gören hasta çocukları eğlendirdi.

İtalya'nın Milano kentinde Örümcek Adam, Deadpool, Hulk gibi süper kahraman kostümleri giyen bir grup gönüllü San Paolo Hastanesi'nin pediatri kliniğinde tedavi gören hasta çocukları eğlendirdi.

Son dakika haberleri | İtalya'da süper kahraman kostümü giyen gönüllüler hasta çocukları sevindirdi

Son dakika haberleri | İtalya'da süper kahraman kostümü giyen gönüllüler hasta çocukları sevindirdi

Son dakika haberleri | İtalya'da süper kahraman kostümü giyen gönüllüler hasta çocukları sevindirdi

AA / Piero Cruciatti - Son Dakika Haberleri

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