Son dakika haberleri | İtalya'da süper kahraman kostümü giyen gönüllüler hasta çocukları sevindirdi
AA / Piero Cruciatti - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre İtalya'nın Milano kentinde Örümcek Adam, Deadpool, Hulk gibi süper kahraman kostümleri giyen bir grup gönüllü San Paolo Hastanesi'nin pediatri kliniğinde tedavi gören hasta çocukları eğlendirdi.
İtalya'nın Milano kentinde Örümcek Adam, Deadpool, Hulk gibi süper kahraman kostümleri giyen bir grup gönüllü San Paolo Hastanesi'nin pediatri kliniğinde tedavi gören hasta çocukları eğlendirdi.