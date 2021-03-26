Son dakika haberleri! - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm
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Son dakika haberleri! - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm

İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm İtalya'da kotona virüs salgınında son 24 saatte 457 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 256'ya ulaştı.

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- İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm

ROMA - İtalya'da kotona virüs salgınında son 24 saatte 457 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 107 bin 256'ya ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 354 bin 982 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 987 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 488 bin 619'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 457 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 107 bin 256'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 764 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 566 bin 711'e yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 artarak 3 bin 628 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 8 milyon 765 bin 85 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 787 bin 749 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

Son dakika haberleri! - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm
Son dakika haberleri! - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm
Son dakika haberleri! - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm
Son dakika haberleri! - İtalya'da son 24 saatte Covid-19'dan 457 ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

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