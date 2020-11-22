- İtalya Başbakanı Conte: "Dünya yol ayrımında"
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- İtalya Başbakanı Conte: "Dünya yol ayrımında"

22.11.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:48

- İtalya Başbakanı Conte: "Dünya yol ayrımında" İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, dünyanın içinde bulunduğu krizler nedeni ile yol ayrımında olduğunu ifade etti.

- İtalya Başbakanı Conte: "Dünya yol ayrımında"

ROMA - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, dünyanın içinde bulunduğu krizler nedeni ile yol ayrımında olduğunu ifade etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Covid-19 önlemleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı. Conte, dünyanın içinde bulunduğu krizler nedeniyle bir yol ayrımına geldiğini ifade ederek, krizden çıkışın sürdürülebilir bir gelecek olduğunu işaret etti. İklim değişikliği, çölleşme ve biyoçeşitliliğin azalması nedeniyle dünyanın bir dönüm noktasına geldiğini ifade eden Conte, "Dünyamızı koruyabilmemiz ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemiz bu yol ayrımında belirleyici olacak. Mevcut ekonomik ve finansal yapı ile üretim sistemleri, yaşanan çevre ve iklim sorunlarının aciliyetini göz ardı ediyor" dedi.

İtalyan Başbakan, Paris İklim Anlaşması maddelerinin ivedilikle hayata geçirilmesinin öneminin altını çizerken, ülkesinin Avrupa Birliği'nin Next Generation EU Projesi çerçevesinde ekonomik kaynaklarının en az yüzde 37'sini doğa dostu yatırımlara aktaracağını belirtti.

"2021'deki G20 Başkanlığımızda önceliğimiz sağlık olacak"

G20 ülkelerinin dünyayı doğru yöne yönlendirmede öncülük edeceğine inandığını belirten Conte, 2021 yılındaki G20 Liderler Zirvesi'ne ülkesinin başkanlık edeceğini hatırlattı. Conte, İtalya'nın 2021'deki G20 Liderler Zirvesi'nde önceliğin sağlık olacağını vurgulayarak, "Özellikle de küresel bazda her insanın eşit şekilde aşıya ulaşması ve ülkelerin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için çaba göstereceğiz" dedi.

İtalya'nın 2021'de Avrupa Komisyonu ile birlikte Dünya Sağlık Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacağını ifade eden Conte, zirveye G20 liderleri ve sivil toplumunda dahil edileceğini vurguladı.

- İtalya Başbakanı Conte: 'Dünya yol ayrımında'
- İtalya Başbakanı Conte: 'Dünya yol ayrımında'
- İtalya Başbakanı Conte: 'Dünya yol ayrımında'
- İtalya Başbakanı Conte: 'Dünya yol ayrımında'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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