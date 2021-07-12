Son dakika haberleri | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

Son dakika haberleri | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırı sonrası kayıplara karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00: 00 sıralarında Fatih'te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hastane önündeki şahıslara silahlı saldırıda bulundu. Vatandaşlar korku ve panikle kaçışırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası şüpheli şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sonrası 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri hastane ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/İHA)

Son dakika haberleri | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
Son dakika haberleri | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
Son dakika haberleri | İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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