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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde operasyon düzenledi.

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, zeytin bidonu içerisinde Türk İslam Medeniyetleri Dönemi-Bizans Dönemi'ne ait olabileceği düşünülen;  30 adet Bizans öncesi ve İslam dönemi sikke, 48 adet Roma dönemi oyun taşı, 3 adet gözyaşı şişesi, 5 adet çeşitli dönemlere ait obje olmak üzere toplamda 86 obje ve sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.E.  isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLAR POLİS KAMERASINDA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu polis kamerasında

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