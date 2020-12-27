Son dakika: Sahte belge operasyonu
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Son dakika: Sahte belge operasyonu

27.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:16

Son dakika gündem haberi... Avcılar'da evinde oluşturduğu gizli bölmede sahte belge düzenlediği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Avcılar'da evinde oluşturduğu gizli bölmede sahte belge düzenlediği iddia edilen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, M.K. isimli şüphelinin, kendisiyle irtibata geçen kişilere sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, işyerleri için naylon fatura, araçlara ise sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenlediği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada şüphelinin sahte belgeleri, Avcılar'daki evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli M.K, gözaltına alındı. Zanlının evinde inceleme yapan ekipler, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş bir odaya rastladı.

Burada yapılan aramada, 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bir adet bilgisayar, bir adet yazıcı, bir adet soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika: Sahte belge operasyonu
Son dakika: Sahte belge operasyonu
Son dakika: Sahte belge operasyonu
Son dakika: Sahte belge operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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