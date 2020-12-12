Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
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Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor

12.12.2020 06:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 06:58
Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor

Son dakika haberi: KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da polis denetimleri de aralıksız devam etti. Sokağa çıkan vatandaşların evraklarının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası kesildi.

KONTROL NOKTASINDAN KAÇTIİstanbul'da denetim yapılan noktalardan biri de Merter'de D100 Karayolu oldu. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

- İstanbul
Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
Son dakika haber: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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Sokağa çıkma kısıtlamasında polislerin denetimleri aralıksız sürüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasında polislerin denetimleri aralıksız sürüyor
İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ SÜRÜYOR
İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ SÜRÜYOR
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