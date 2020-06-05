Asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler kamerada
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Asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler kamerada

Son dakika haberlerine göre Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarında asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar, korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.

Asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler kamerada
05.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:56

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarında asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar, korona virüs salgınına rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Binaların arasında havai fişekler fırlatan ve meş'aleler yakan magandalar, trafikte seyir halindeyken tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Alt geçitleri de trafiğe kapatarak yanlama hareketi yapan ve patinaj çeken magandalar ortalığı dumana boğdu. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'de korona virüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi.

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çektiler

Kağıthane, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Sultangazi, Büyükçekmece ve Avcılar'daki semtlerde dün ve önceki gün akşam saatlerinde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Gruptan biri ardından eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Hava fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi.

Yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında halay çekmeye başladı. Ses sistemi olan araçlarla yüksek sesli müzik açan grup, mega kentte gürültü yaparak rahatsızlık verdi. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Motosikletlerle alt geçitleri trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte yanlama da yapan magandalar, o anları bir de arkadaşlarına kaydettirdi. Diğer bir uğurlama konvoyunda ise otomobille seyir halinde olan bir maganda güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.

Emniyet magandaların peşinde

Kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte yanlama yapan, abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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