Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
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Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında

Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da torbacı diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da torbacı diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilçede, 38 adreste, 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda çete lideri Ahmet. M., başta olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde sabah saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 adreste 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen Ahmet M., (27) ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince operasyon düzenlene adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Geniş çaplı yapılan operasyona polis helikopteri, polis özel harekat destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. 

Öte yandan, operasyon yapılan adreslerden Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan 1221. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katı, Fatih Mahallesi 1847 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katına ve Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir iş hanına yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 

- İstanbul
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında
Son dakika gündem: İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu şebekesine operasyon: 32 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek

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