Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İsrail'in Celile bölgesinde otomobille çarpışan bir yolcu otobüsü devrildi.

İsrail'in Celile bölgesinde otomobille çarpışan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada en az 5 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yer alan Harfish kasabası yakınlarında yer alan 89. Otoyol'da seyir halindeki bir yolcu otobüsü, bir otomobille çarpışmasının ardından yola devrildi. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sağlık Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri helikopterlerinin Harfish yakınlarındaki 89. Otoyol'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve mahsur kalanların kurtarılması, tahliyesi ve tedavisine destek olduğu belirtildi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı

Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı

Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı

Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Gündeş Gülben Ergen Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Muslera Umut Meraş Gökhan Töre Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | İsrail'de otobüs devrildi: en az 5 ölü, 47 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 19:11:12. #1.17#