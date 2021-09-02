Son dakika haberleri! Isparta'dan sel felaketi yaşanan Bozkurt'a gelen ekip sokaklara gül suyu sıkıyor
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Son dakika haberleri! Isparta'dan sel felaketi yaşanan Bozkurt'a gelen ekip sokaklara gül suyu sıkıyor

Son dakika haberleri! Isparta'dan sel felaketi yaşanan Bozkurt'a gelen ekip sokaklara gül suyu sıkıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Isparta'dan görevlendirilen ekip, sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sokaklara gül suyu sıkıyor.

Isparta'dan görevlendirilen ekip, sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sokaklara gül suyu sıkıyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası ilçede normal hayata dönülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

İlçenin sokakları temizlenirken, Isparta İl Özel İdaresinden sel bölgesine görevlendirilen bir ekip de araçla tüm sokakları dolaşarak gül suyu sıkıyor.

Her gün sabah işe koyulan ekip, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta İl Özel İdaresi çalışanı Hasan Günay Uçar, AA muhabirine, iki haftadır ilçede olduğunu söyledi.

İlçede büyük bir sel felaketinin yaşandığını ifade eden Uçar, "Isparta'nın gül suyu meşhur. Biz de kötü kokuları gidermek için gül suyuyla burayı yıkıyoruz. Günlük 500 litre gül suyu sıkıyoruz. Bütün sokaklara giriyoruz. Buradaki insanları az da olsa ferahlatmak için gücümüz yettiğince çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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