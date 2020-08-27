Arkadaşlarıyla göle giren iki kardeş hayatını kaybetti
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Arkadaşlarıyla göle giren iki kardeş hayatını kaybetti

Isparta'da göle giren 5 gençten iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Diğer 3 genç ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

27.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:33

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bindikleri duba ileakıntıya kapılan gençlerden 2 kardeşhayatını kaybetti. Gençlerden diğer 3 kişi ise çevredekibir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 16 ile 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler iddiaya göre dubaları birbirine bağlayıp birleştirerek suya atlayabilmek için üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kıyıdan uzaklaşan ve iyi yüzme bilmeyen gençler duba ayrılınca düşmemek için bir süre çaba sarf etti. Zamanla yorulan gençler suya düşünce olayı gören balıkçı teknesi sudaki gençlerden üçünü kurtardı.

YILDIRIM KARDEŞLER SUDAN ÇIKARTILIRKEN HAYATLARINI KAYBETMİŞTİ

Kurtarılan gençlerden üçünün'İki arkadaşımız daha vardı' demeleri üzerine bölgeye tekrar giden balıkçılar berrak suyun içinde hareketsiz yatan gençleri gördü. Yalvaç Kumdanlı nüfusla kayıtlı Orhan Yıldırım ve Osman Yıldırım kardeşler sudan çıkartıldı, ancak öldükleri belirlendi.

Kurtarılan gençler Mehmet T. (18), Ramazan K. ve Bulut K. ise olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Cansız bedeni gölden çıkarılan Yıldırım kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin tespiti için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarıyla göle giren iki kardeş hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla göle giren iki kardeş hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
UFUT: Ya Allah rızası için her gün bir sürü insan boğuluyor daha ne zaman öğreneceksiniz göle girmeyin göl boğar
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