Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış
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Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış

19.01.2021 10:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:47

Antalya'da işkence uygulayıp ölümle tehdit ettiği 12 yıllık eşi Melek İpek tarafından öldürülen Ramazan İpek'in sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici alet paylaşımları dikkati çekti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

ARBEDE SIRASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA TÜFEK VE MERMİ PAYLAŞIMI

Ramazan İpek'in sosyal medya hesabındaki tüfek, silah, kesici aletler paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında 'Eşinden ayrı' bildirimi yapan Ramazan İpek'in, 7 Ocak sabahı içki şişesi paylaşımı yaparak 'Alkolün müptelası değiliz ama' yazdığı görüldü. Bir başka paylaşımında evindeki dört av tüfeğinin sezon başında temizliğini yaptığını kaydeden Ramazan İpek'in en dikkat çekici paylaşımı ise mermilerin bulunduğu fotoğraf oldu. Hedefe ulaştıktan sonra parçalara ayrıldığı için 'en ölümcül mermi' olarak bilinen RIP mermi hakkında arkadaşına açıklama yapan Ramazan İpek, 'parçalara ayrılıp damarları kesiyor' yazdığı görüldü.RIP MERMİ

RIP (Radically Invasive Projectile) mermilerinin her biri, birkaç küçük mermiden oluşuyor ve hedefe isabet ettiği anda dağılarak hedefe ciddi zarar veriyor.

İşte Ramazan İpek'in o paylaşımlarından bazıları;

İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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