Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
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Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile işçi servisi ile otobüsün çarpışması sonrası meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile işçi servisi ile otobüsün çarpışması sonrası meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kula yolu Tepeköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Alaşehir'e işçi getiren Bekir Karabulut (50) idaresindeki 45 J 7737 plakalı minibüs, Alaşehir'den Salihli yönüne giden Gülser Akkaya (36) yönetimindeki 09 AEE 762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibiyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 09 AEE 762 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Gülser Akkaya'nın kayınvalidesi Neriman Akkaya (73) ile 45 J 7737 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve sürücü Bekir Karabulut'un eşi Emine Karabulut (48) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Öte yandan kaza nedeniyle her iki araçtan da toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberleri! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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