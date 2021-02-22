4 çocuk babası iş yerinde canına kıydı, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
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4 çocuk babası iş yerinde canına kıydı, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

22.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:54

Erzurum'da oto tamirciliği yapan 4 çocuk babası 47 yaşındaki Murat Y. sabah erken saatte açtığı iş yerinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Acı haberle dükkana gelen Murat Y.'nin ailesi sinir krizi geçirirken, şahsın ailevi problemleri olduğu öne sürüldü.

Saat 07.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi oto sanayi sitesindeki numara 59'da oto tamirhanesi bulunan, evli ve 4 çocuk babası Murat Y., iddiaya göre evde ailesiyle tartıştı.

OĞLU GİTTİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Evden öfkeyle çıkarak iş yerine gelen Murat Y.'nin 15 yaşındaki oğlu da babasını sakinleştirmek için peşinden gitti. Dükkanda bir süre konuştuktan sonra Murat Y., oğlunu sorun olmadığına ikna ederek eve gönderdi. Oğlunun gittiğinden emin olan Murat Y., iş yerinde bulunan av tüfeğiyle kendisini vurdu. Murat Y.'nin cansız bedeni, sabah iş yerine gelen müşteriler tarafından bulundu.

İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi

"AİLE PROBLEMLERİ VARDI"

Ortağının ölüm haberini alır almaz iş yerine gelen Yaşar Güner, "Müşterinin alacağı bir araç vardı. Onu almaya geldiğinde ortağımı ölü olarak bulmuş. Maddi sıkıntısı yoktu. Aile ile ilgili problemleri vardı. Çok üzgünüm" dedi.

İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alır almaz iş yerinin önüne gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirdi. Aile, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Murat Y.'nin tamirhaneden çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi
İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi
4 çocuk babası iş yerinde canına kıydı, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (16)
ALİYAR: Olan garibana oluyor zaten.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
D: GİDEN KURTULUYOR KALANLAR AÇLIK UMUTSUZLUK SOGUK GEÇİM BAKKAL ÇAKKALLA SÜRÜNÜYOR. ANLAMADIGIM BUNCA YAKARIŞA NEDEN SESSİZ YARADAN. ÇEK FİŞİ BİTİR İŞİ
Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
A: Anlamadığın her halinden belli oluyor
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