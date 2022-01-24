Son dakika haberleri... İrlanda: Rusya'nın kıyılarımız yakındaki askeri tatbikatını hoş karşılamıyoruz

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya'nın İrlanda kıyılarında askeri tatbikat düzenleme planlarının "hoş karşılanmadığını" söyledi.

Coveney, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, tatbikatın İrlanda'nın güneybatı kıyısından 240 kilometre uzakta gerçekleştirileceğini belirtti.

Yarın kabineye gelişmeler hakkında bilgi vermesi beklenen Coveney, İrlanda'nın tatbikatı engelleme yetkisine sahip olmadığını kaydetti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın İrlanda Büyükelçisi'ne (Yury Filatov) bunun hoş karşılanmadığını açıkça belirttim. Şu an Ukrayna'da olanlar çerçevesinde askeri faaliyeti ve gerilimi artırmanın zamanı değil. Uluslararası hukuka göre, Rusya, uluslararası sularda askeri tatbikat yapabilir. Ancak bunu özellikle önümüzdeki haftalarda, AB'nin batı sınırlarında, İrlanda kıyılarında yapmayı seçmesi hoş karşılanmayan ve istenmeyen bir şey."

Rusya, şubat ayı içinde İrlanda'ya 240 kilometre uzaklıktaki uluslararası sularda tatbikat gerçekleştirecek. Alan, İrlanda'nın kontrolündeki hava sahasında ve ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde yer alıyor.

Rusya, yasal gereklilikler çerçevesinde İrlanda'nın havacılık yetkililerini tatbikat hakkında önceden bilgilendirmişti.

İrlanda Havacılık Otoritesi de tatbikatın sivil uçak operasyonlarının güvenliğine herhangi bir etkisi olmayacağını açıklamıştı.