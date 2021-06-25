İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı
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İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Haberler | Güncel

- İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları başkent Tahran'da düzenlenen "Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları" adlı belgesel ile tanıtıldı.

- İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı

TAHRAN - İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları başkent Tahran'da düzenlenen "Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları" adlı belgesel ile tanıtıldı.

İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanlarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak için başkent Tahran'da bir belgesel programı düzenlendi. Programda, Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Gülistan eyaletine bağlı Gümüş Tepe ve Akkale bölgelerindeki çamur volkanları "Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları" adlı belgeselde sergilendi. Turistik değere sahip çamur volkanlarının tanıtıldığı belgeselde, ilk olarak ülkenin kuzeyinde yer alan Gümüş Tepe bölgesinde bulunan Pembe Göl ve Karnı Yarık çamur volkanları birer doğa harikası olarak tanıtıldı. Türkmenistan ile İran sınırında yer alan Göbeklice ve yine Gülistan eyaletinde bulunan çamur volkanlarının ise aktif olduğu ve tedavi amaçlı kullanılabileceği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Yeraltı Maden Teknolojileri Geliştirme ve Planlama Kurumu Başkanı Kambiz Mehdizade, çamur volkanları ile ilgili belgesel hakkında, "Biz, bu belgeseli yapmadan önce konu hakkında uzman olan bazı isimler, çamur volkanları aktif olmadığı gerekçesiyle belgeseli eleştirdiler. Ancak bizim Yeraltının Kaynayan Çamur Volkanları belgeselimiz Gülistan eyaletindeki çamur volkanlarının aktif olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

İran'ın Batı Azerbaycan ile Sistan ve Belucistan eyaletlerinde de benzer çamur volkanlarının olduğuna işaret eden Mehdizade, çamur volkanlarının turistik amacın dışında tedavi amaçlı olarak da kullanılabileceğini söyledi. Mehdizade, "Yer biliminde istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda çok geride kaldık. İran'da yer bilimi çalışmaları 5 metreye kadar ulaşabiliyor. Yer bilimi çalışmalarını daha da geliştirmeliyiz" dedi.

Volkanik arazilerde kil, mil, sıcak su ve gaz çıkışından oluşan küçük çamur konileri olan ve normal volkanlardan daha küçük çamur volkanları, genellikle petrol alanlarında bulunuyor. Dünyada tortul volkanı olarak da bilinen bin çamur volkanından 400 kadarı Azerbaycan'da yer alıyor.

İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı
İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı
İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı
İran'ın keşfedilmeyi bekleyen çamur volkanları belgeselle tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk

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