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Son dakika haberleri: İran ile Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Pakistan'da görüştüğü açıklandı

Son dakika haberleri: İran ile Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Pakistan'da görüştüğü açıklandı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Pakistan'da bir araya geldiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Pakistan'da bir araya geldiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatibzade, Abdullahiyan ile Faysal bin Ferhan'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında kısa bir görüşme yaptığını söyledi.

Tahran ile Riyad arasındaki müzakerelerde gelişme olmadığını ve karşı tarafın cevabını beklediklerini aktaran Hatibzade, tüm konularda konuşmaya ve bunları anlaşmayla neticelendirmeye hazır olduklarını ifade ederek, "Riyad'ı sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye ve başka ülkelerin içişlerine müdahale etmemeye çağırıyoruz." dedi.

ABD ile Viyana'da doğrudan hiçbir müzakere olmadığını ve bazı mesajlara cevap verdiklerini dile getiren Hatibzade, "ABD nükleer müzakerelerde hiçbir öneride bulunmadı ve somut bir metin sunmadı. Bu ABD'nin niyetine dair büyük bir soru işaretidir. Karşı taraf Viyana'da somut bir öneriyle gelirse mümkün olan en kısa zamanda anlaşmaya varabiliriz." görüşlerini paylaştı.

Hatipzade, İran'ın Yemen'deki sözde Husi yönetimine bağlı olarak çalışan Sana Büyükelçisi Hasan İrlu'nun Yemen'den İran'a getirilmesinde Irak yönetiminin yardımcı olduğunu söyledi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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