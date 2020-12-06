Son dakika haberleri! İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu
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Son dakika haberleri! İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

06.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:05
Son dakika haberleri! İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

Edinilen son dakika haberine göre İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Hamaney'in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Hamaney'in yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

İran-Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti. 1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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