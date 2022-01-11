Son dakika haberleri: İran'da 1961 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 25 artarak 131 bin 940'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1961 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 192'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 210 bin 298'e yükseldiği ülkede, 25 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 940'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 1619 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 124 milyon 42 bin 534 doz aşı uygulandı.

Öte yandan İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, halkın yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının birinci dozunu, yüzde 79'unun da ikinci dozunu aldığını ifade etti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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