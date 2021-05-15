Son dakika haberleri! İran Çalışma Bakanı Şeriatmedari ve Merkez Bankası Başkanı Himmeti de cumhurbaşkanı adayı oldu
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Son dakika haberleri! İran Çalışma Bakanı Şeriatmedari ve Merkez Bankası Başkanı Himmeti de cumhurbaşkanı adayı oldu

Son dakika haberleri! İran Çalışma Bakanı Şeriatmedari ve Merkez Bankası Başkanı Himmeti de cumhurbaşkanı adayı oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İran'da Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

İran'da Çalışma Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti de 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında kurulan seçim merkezinde kayıt yaptıran Şeriatmedari ve Himmeti, gazetecilere vaatleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çalışanların iş güvenliğini garanti altına almak, emeklilerin saygınlığını korumak, eğitimde adaleti sağlamak ve işsizleri himaye etmek için aday olduğunu açıklayan Şeriatmedari, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) üyelerinin kendisini veto etmeleri halinde sigortalarını keseceği esprisi yaptı.

Himmeti ise herhangi bir parti ya da siyasi oluşumun adayı olmadığını belirterek, "Halkın geçim şartlarının iyileştirilmesinden ve refahtan dana öncelikli bir şey yok. İran'ın gelecekteki gücü ekonomik sistemin düzeltilmesi, ekonomik ilişkilerin değiştirilmesi ve istihdam ortamının oluşturulmasından geçer." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Üyesi Said Celili ile eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai de adaylık başvurusunda bulunan isimler arasında yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Eski Meclis Başkanı Ali Laricani de gün içinde adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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