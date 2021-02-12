İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi
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İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi

12.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:18

Balıkesir'in Dursunbey İlçesine bağlı Karapınar mahallesinde komşusu ile arazi anlaşmazlığı yaşayan Celal Çakmak bir evin çatısına çıkarak, benzinle kendini yakmak istedi. İtfaiye ve Jandarma vatandaşı çatıda etkisiz hale getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda kendisine ait olduğunu iddia ettiği arazinde kazı çalışması başlatan Celal Çakmak isimli vatandaş, komşusunun şikayeti üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Yapılan ölçümler sonrası arazinin kendisine ait olmadığı ve arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, Celal Çakmak kendisini yakarak intihar etmek amacı ile arazinin içinde bulunan evin çatısına çıktı.

İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi

BELEDİYE YETKİLİLERİNİN GELMESİNİ İSTEDİ

Bu arazinin anne ve babasından kendisine miras kaldığını iddia eden vatandaş, araziyi yıllardan beri kullandıklarını iddia etti. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına rağmen çatıdan inmeyen Çakmak, Belediye yetkililerinin gelmesini istedi. Olay yerine gelen Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan'ın ikna çalışmasın ardından, konuşmak amacıyla yanına bir jandarmanın gelmesini kabul etti.

İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi

İTFAİYE ERİ ÜZERİNE ATLADI

Çatıya çıkan Jandarma, konuşarak oyaladığı esnada arka taraftan yaklaşan itfaiye eri Celal Çakmak'ın üzerine atladı. Bu esnada elindeki benzini üzerine döken vatandaş çakmağı çıkarmak için büyük mücadele verdi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesinin ardından tamamen etkisiz hale getirilen vatandaş daha sonra çatıdan indirildi.

İLK İSTEĞİ MASKE OLDU

Sağlık kontrolü amacı ile ambulansa götürülen vatandaşın çatıdan indikten sonra ilk isteği ise maske oldu. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan vatandaş daha sonra Dursunbey Belediye Başkan'ı Ramazan Bahçavan ile telefonda görüştü. Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınan vatandaş, daha sonra serbest bırakıldı.

İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜDAYİ DEMİRHAN

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