"Vakalar artıyor" diyen İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarına dikkat çekti: Daha geniş karantina uygulamaları devreye girebilir İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede koronavirüs vakalarının her geçen gün arttığını belirterek, kış aylarında daha geniş karantina uygulamalarının devreye girebileceği uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden olan İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, korkutan uyarılarda bulundu. Ülkede koronavirüs vakalarının tekrar arttığını belirten Hancock, gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabileceklerini ifade etti.

GENİŞ KARANTİNA UYGULAMALARI DEVREYE GİREBİLİR

Bakan Hancock, Times gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin kış aylarında daha geniş karantina uygulamalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

"DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE SALGINDA İKİNCİ DALGA GÖRÜLÜYOR"

İnsanların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesiyle Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabileceğine dikkati çeken Hancock, dünyanın farklı bölgelerinde salgında ikinci dalganın açıkça görüldüğünü ifade etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

"ÜLKEDE VAKALAR TEKRAR ARTIYOR"

Hancock, "Bu, çok ciddi bir tehdit. İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor. Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz. Kış aylarında kendimizi ciddi vaka artışıyla mücadele içinde bulabiliriz. Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamaları devreye girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşısının gelecek yıl içinde hazır olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Hancock ancak daha yakın zamanda aşı konusunda güzel haberler almayı umut ettiğini vurguladı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde 842 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 25 milyonu aşkın insan ise ölümcül salgına yakalandı.

Kaynak: AA