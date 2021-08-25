İngiltere, eski asker Farthing ve beraberindeki yaklaşık 200 hayvanı Afganistan'dan tahliye edebilir
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İngiltere, eski asker Farthing ve beraberindeki yaklaşık 200 hayvanı Afganistan'dan tahliye edebilir

İngiltere, eski asker Farthing ve beraberindeki yaklaşık 200 hayvanı Afganistan'dan tahliye edebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'dayken İngiltere ordusuna hizmet veren eski denizci Paul Farthing'in kurduğu hayvan barınağındaki personel ile yaklaşık 200 hayvanın tahliye edebileceğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'dayken İngiltere ordusuna hizmet veren eski denizci Paul Farthing'in kurduğu hayvan barınağındaki personel ile yaklaşık 200 hayvanın tahliye edebileceğini belirtti.

Afganistan'da 2000'li yılların ortalarında İngiliz ordusuna hizmet veren eski denizci Paul Farthing, başkent Kabil'de kurduğu Nowzad adlı barınaktaki yaklaşık 200 hayvanın ve barınak personelinin tahliye edilmesi için kampanya başlatmıştı. Başta kampanyaya karşı çıkan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, hayvanların ve barınak personelinin tahliye edilebileceğini ve bunun için Ulaştırma Bakanlığının işlemlere başlayacağını duyurdu. Wallace, Farthing'in eğer havaalanına hayvanlar ile gelirse, kiralanan uçak için alan sağlanacağını belirterek, eğer hayvanları ile gelmezse Farthing ve ekibinin tahliyesinin Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) uçağıyla sağlayacağını belirtti. Wallace, "Her zaman tutarlı oldum ve önceliğimiz en çok risk altında olan kişilerin tahliyesini sağlamaktır" dedi.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesi ve bölgedeki krizin büyümesinin ardından evcil hayvan barınağı sahibi olan eski denizci Farthing'in yürüttüğü kampanya ile barınaktaki toplam 200 kedi ve köpeğin tahliyesini gerçekleştirmek için uçak kiralanmıştı. İngiltere hükümeti daha önce Farthing'in ve barınaktaki çalışan personellerin tahliyesinin yapılacağını belirtmiş ancak Farthing ve ekibi barınaktaki hayvanların da tahliye edilmesini istemişti.

Farthing'in destekçileri, dün bağışlarla finanse edilerek kiralanan özel bir uçağın barınak çalışanlarını ve hayvanları kurtarmak için hazır olduğunu duyurmuş, uçuş evrak işleri nedeniyle ertelenmişti. Farthing ise, kiralanan uçakta hayvanların uçağın kargo bölümünde taşınacağını ve personelini yerleştirdikten sonra uçaktaki herhangi bir yedek koltuğun Birleşik Krallık yetkilileri tarafından geçiş izni verilen diğer kişilere verilebileceğini ifade etmişti.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'nin Kabil'den yaptığı uçuşlarda, "İnsanların tahliyesine öncelik verileceğini ve hayvanların beklemek zorunda kalacağını" ifade etmiş, kiralanan uçağın sadece "havaalanını kapatacağını" ve işleri zorlaştıracağını belirtmişti. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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