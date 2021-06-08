Son dakika haberleri | İngiltere Dışişleri Bakanı Rapp, Bağdat'ta Irak Başbakanı Kazımi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
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Son dakika haberleri | İngiltere Dışişleri Bakanı Rapp, Bağdat'ta Irak Başbakanı Kazımi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Son dakika haberleri | İngiltere Dışişleri Bakanı Rapp, Bağdat'ta Irak Başbakanı Kazımi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İngiltere'nin Irak'ın yeniden imarında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İngiltere'nin Irak'ın yeniden imarında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Dominic Rapp ile bakanlıkta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak ve İngiltere arasında stratejik önemdeki ikili meseleleri masaya yatırdıklarını ifade eden Hüseyin, "Irak-İngiliz ilişkileri karşılıklı saygı temeline dayanıyor. İngiltere, Irak'ın yeniden imarında önemli rol üstleniyor." dedi.

Iraklı Bakan, İngiliz mevkidaşı Rapp ile ayrıca ülkede 10 Ekim tarihinde yapılacak erken seçimlere yönelik uluslararası desteği de değerlendirdiklerini aktararak, söz konusu seçimlerde siyasetçilerle vatandaş arasında güven köprüsünün kurulması için Irak'a uluslararası gözlemcilerin gelmesini istediklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Rapp da, Irak'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Iraklı mevkidaşı ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

İkili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Rapp, Irak'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili, "Irak'ta yapılacak seçimler ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olacak." değerlendirmesi yaptı.

Başbakan Kazımi, Dışişleri Bakanı Rapp'ı kabul etti

Rapp, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile de bir araya geldi.

Kazımi'nin ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, bu görüşmede İngiltere'nin Irak'a DEAŞ'la mücadelede askeri desteğinin yanı sıra yatırım, ekonomik, kültürel ve sağlık alanında da yardım sunması konusu masaya yatırıldı.

Rapp, Irak hükümetini yasaların uygulanması noktasındaki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Bağdat'ta bulunan Rapp'ın Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşmesi bekleniyor. Rapp, Salih ile görüştükten sonra ülkesine geri dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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