İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi
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İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil'deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra tahliyelere devam edilmesi ile ilgili ise "İkinci aşamada elimizden geleni yapacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen terör saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra tahliyelere devam edilmesi ile ilgili ise "İkinci aşamada elimizden geleni yapacağız" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.

Kabil'deki terör saldırılarında 1'i çocuk toplam 3 İngiltere vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "aşağılık" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, bugün bütün düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle olduğunu belirtti. Johnson, "kayıpların, tahliye operasyonunu başlatmak kadar bitirmenin de aciliyetini gösterdiğini" aktardı.

31 Ağustos'a kadar Kabil'den tahliye edilemeyecek kişiler olacağı ve geride kalacaklar hakkında "büyük bir pişmanlık duygusu" hissettiğini belirten Johnson, "Tabii ki, operasyonun son saatlerine geldiğimizde tahliye için uygun olanlar arasından ne yazık ki süreci atlatamayan insanlar olabilir. Onlara diyeceğim şu ki, tahliyelerine yardımcı olmak için ikinci aşamada elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Johnson ayrıca, Taliban'a batıyla ilişki kurmak istiyorlarsa, insanların Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeleri gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Afganistan'daki herhangi bir yeni hükümet, eğer batı ile ilişki kurmak istiyorsa, güvenli geçişin bizim için kesinlikle çok önemli olduğunu anlamalı" dedi.

Johnson, bunun Taliban'ın işbirliğini gerektireceğini belirterek, İngiltere hükümetinin "Taliban ile görüşmeye devam edeceğini" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin Kabil'den İngiltere'ye 13 bin kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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