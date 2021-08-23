Son dakika haberleri! İnegöl'de bir fabrikada iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri! İnegöl'de bir fabrikada iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri! İnegöl'de bir fabrikada iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş kazasında yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş kazasında yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Yeniceköy Mahallesi'nde bir fabrikada çalışan Mehmet Tosun, elini makineye kaptırdı.

Parmaklarından ikisi kopan işçi, mesai arkadaşlarının durumu bildirmesinin ardından gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa'ya sevk edilen yaralının tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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