Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
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Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma tarafından sel sularının geride bıraktığı balçığın içinde bulunan eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'e kavuşan Bingül Erdeniz, mutluluk yaşıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma tarafından sel sularının geride bıraktığı balçığın içinde bulunan eşinin hediyesi 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'e kavuşan Bingül Erdeniz, mutluluk yaşıyor.

Özlüce köyünde yaşayan 76 yaşındaki Bingül Erdeniz ve Moray Erdeniz, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden etkilendi. Sel nedeniyle 2 katlı evlerinin giriş katını su basan Erdeniz çifti, birçok eşyasını kaybetti.

Eşi Moray Erdeniz'in 35 yıl önce İzmir'den hediye olarak aldığı Kur'an-ı Kerim'i de kaybeden Bingül Erdeniz, büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları arama sonucu balçığın içinde bulunan Kur'an-ı Kerim, Bingül Erdeniz'e teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Erdeniz, bazı sayfaları zarar gören Kur'an-ı Kerim'i özenle temizledi. Erdeniz, Kur'an-ı Kerim'in ıslanan sayfalarını ise pencerenin önünde güneşte kurutmaya çalışıyor.

Bingül Erdeniz, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta komşularının "Sel geliyor kaçın." uyarısı üzerine evin üst katına çıktıklarını söyledi. Sel sırasında çok korktuğunu dile getiren Erdeniz, çoğu eşyası ile Kur'an-ı Kerim'inin evin alt katında kaldığını belirtti. Çamurların ve selin içinde kaldıklarını anlatan Erdeniz, şöyle devam etti:

"Bizi kurtarmaya geldiler, evimizin altı hep su içinde kaldı. Asker yavrularımız evimizin altını boşalttı. Kur'an'ımı aradım. Asker yavrularıma, 'Benim Kur'an'ımı bulun.' dedim. 'Teyze üzülme, bulacağız.' dediler. Askerlerim çamurların içinden buldu. Kenarları ıslanmış, kurtardılar. Bana teslim ettiler. Çok duygulandım. Kur'an'ımı bulunca bana sanki dünyayı vermişler gibi oldu. Kur'an'ımı elime aldım. 'Yavrularım, siz bizi kurtardınız, Allah da sizi kötülüklerden kurtarsın.' diye dua ettim."

Eşinin kendisine 35 yıl önce İzmir'den iki Kur'an-ı Kerim aldığını belirten Erdeniz, "Bir tanesini İstanbul'da çocukların evinde bıraktım. Oraya gidince okuyordum. Bu Kur'an'ı da burada saklıyordum." dedi.

Moray Erdeniz ise uzun yıllar gemi kaptanlığı yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi. İzmir'e gittiğinde eşine hediye olarak Kur'an-ı Kerim aldığını aktaran Erdeniz, Kur'an jandarma tarafından bulunduğu için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Çiftin kızları Nuriye Erdeniz de İstanbul'da yaşadığını, sel felaketi nedeniyle ailesinin yanına geldiğini belirterek annesinin Kur'an-ı Kerim'inin bulunması nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından 18 Ağustos'ta yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
Son dakika haberleri | İnebolulu Erdeniz, selde kaybettiği Kur'an-ı Kerim'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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