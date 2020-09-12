Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre KONYA Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
12.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:53

KONYA Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müdürlüğün özlük biriminde görev yapan ve koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kılınçarslan, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 'Acı kaybımız' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Konya İl Sağlık Müdürlüğü Özlük Birimi'nde görev yapan mesai arkadaşımız İbrahim Kılınçarslan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Ozan Çolakoğlu Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Eylül Ankara Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İl Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 16:54:56. #1.14#
title