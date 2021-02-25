Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

25.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:30
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

ANKARA Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) mezarlarının da aralarında bulunduğu 79 mezar taşını tahrip ettiği iddiasıyla 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda F- 16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki şehitlikte bulunan mezarlarına 21 Şubat Pazar günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp, yere atıldığı ve ikiz şehitlerin mezar taşları da dahil, 79 mezar taşının kırıldığı belirlendi.

Olayın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezar taşlarını onararak, yerine koydu.5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, mezarlara zarar verdiği iddia edilen kişilerin kimliklerini belirledi. 5 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınıp, işlemleri için emniyete götürüldü.


Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Onur Akay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İkiz şehitlerin mezarları dahil, 79 mezar taşını tahrip ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 10:30:28. #1.14#
title