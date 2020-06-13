Son dakika haberleri: İki yük treni çarpışması - Kayıp personelin cenazesi çıkarıldı Son dakika güncel haberi... Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi yakınlarında iki yük treni çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Trende bulunan görevlilerden Mahmut Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında trende olduğu tespit edilen görevli Mehmet Ulutaş'a ise ulaşılamadı.

Bunun üzerine kaza bölgesinde jandarma dedektör köpeği ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda Ulutaş'ın cesedi yük vagonundan devrilen malzemelerin altından bulundu. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılar bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerin çalışması sonrası çıkarılan Ulutaş'ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, devrilen vagonların kaldırılması için vinçler yardımıyla başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

"Adli ve idari tahkikat başlatıldı"

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, Elazığ yönünden gelen bir yük treni ile Malatya yönünden gelen yük treninin çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Baruş, "Kazada kayıp olan personelimize ulaştık, maalesef 2 personelimiz hayatını kaybetti, 2 personelimiz yaralandı. Olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldı. Yaralı personelimizin hastanede tedavileri devam ediyor, hayati tehlikeleri yok. 2 personelimizde ise herhangi bir yaralanma yok." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da kazanın ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hemen bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına destek verdiğini aktararak, kendilerine ulaşan bilgilere göre kazaya karışan trenlerden birinin Elazığ'dan gelen normal sevkli tren, diğerinin ise sevk izni bulunmadan Malatya'dan hareket ettiği iddia edilen tren olduğunu ifade etti.

Gürkan, tüm demir yolu ailesine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA