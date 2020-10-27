Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz"
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Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz"

27.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:27
Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istendi. Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istendi. İllere gönderdiğimiz genelgemizde, kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklama söz konusu değildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyu yapılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki kuralları gözeterek, çelenk sunma töreni, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (Konser, gösteri), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır. Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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