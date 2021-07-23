Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Kocaeli'de trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Kocaeli'de trafik denetimlerine katıldı Açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Kocaeli'de trafik denetimlerine katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı tatilinde seyehate çıkanların dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, buna yönelik tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı tatilinde seyehate çıkanların dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, buna yönelik tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kartepe ilçesinde uygulama noktasına gelen İnce, jandarma ve emniyet personeliyle bayramlaştı.

İnce, gazetecilere, bayram tatili dönüşlerinin başladığını söyledi.

Dönüş trafiğini yerinde görmek istediklerini dile getiren İnce, "Trafik ekiplerinin uygulamalarını yerinde bizzat görüp vatandaşlarımıza da örnek olarak trafik kurallarını hatırlatmak amacıyla uygulamalara katılıyoruz." dedi.

İnce, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan birinde bulunduklarına işaret ederek, kazaların "sıfır" olduğu günleri görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özellikle ölümlü kazaları sıfırlamak istediklerini söyleyen İnce, "Bunun için de var gücümüzle çalışıp tedbirlerimizi bu anlamda alıyoruz. Kurallara uyduğumuz sürece bu hedeflere ulaşırız. Bayram süresince aldığımız tedbirlerle bayram süresindeki ölümlü kaza oranlarında son 10 yılı değerlendirdiğimizde yüzde 36'lık bir düşüş meydana geldi." diye konuştu.

Vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan İnce, "Dönüş yoğunluğu başladı. Bunu özellikle yollarda da görüyoruz. Tespitlerimiz bu yönde. Yarın ve yarından sonra da bu yoğunluk artarak devam edecek. Bunun için tüm tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

İnce, daha sonra polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere katıldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden İnce, trafikte dikkatli olunması uyarısında bulundu. Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren İnce, yolcularla fotoğraf çektirdi.

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, İl Emniyet Müdür yardımcıları Murat Şeker ve Yusuf Aydın ile emniyet ve jandarma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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