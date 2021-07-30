Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını bölgesinde incelemede bulundu.

İnce, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, burada ilgililerle toplantı yaptı.

Daha sonra ilçedeki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulunan İnce, çalışmalar hakkında Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'dan bilgi aldı.

İnce, Yenikaş Mahallesi'nde evleri zarar gören aileleri de ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vatandaşların talep ve isteklerini de dinleyen İnce, devletin yapılması gerekenlerin en kısa sürede yerine getireceğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı İnce, mahalledeki çocuklarla da kısa süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Aydıncık ilçesinde 2 gün önce çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Mersin Aydıncık'taki yangında zarar gören alanlarda inceleme - Haberler
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