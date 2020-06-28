Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı Yalova-Bursa karayolunda aniden istop eden otomobile arkadan gelen tır çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Orhangazi'den bağımsız belediye başkanı adayı olan Orhan Şener, kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu.

Saat 16.15 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında Orhangazi'nin tanınmış simalarından olan ve 2014 yerel seçimlerinde de Orhangazi'den bağımsız belediye başkan adayı olan Orhan Şener (51) yeni aldığı 77 AAN 931 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden Orhangazi istikametine giderken araç aniden istop ederek yol ortasında durdu.

TIRIN ÇARPMASI SONUCU ŞENER AĞIR YARALANDI

Bu esnada aynı yöne gitmekte olan Erdoğan D. (49) idaresindeki 34 PL 3427 plakalı tır, duramayarak otomobile çarptı. Kazada Orhan Şener'in kullandığı otomobil hurda yığınına dönerken, Şener ağır yaralandı. Yaralanan Şener, 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA