Son dakika haberleri: Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalandı
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Son dakika haberleri: Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalandı

12.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:07
Son dakika haberleri: Hrant Dink cinayeti davasıyla ilgili dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalandı

Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdiği eski Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlisi Okan Şimşek'in Manisa'da bulunduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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