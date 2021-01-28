40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi
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40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi

28.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:29

Bursa'da 40 saniye süren hortum, bir otomobil ve kameriyeyi uçurdu. Bir kişinin yaralandığı, 20 iş yeri ile 14 aracın da zarar gördüğü olay anbean kameraya yansıdı.

Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yaşanan 40 saniyelik hortumda bir kişi yaralanırken 20 iş yeri ve 14 araç zarar gördü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

Bugün sanayi sitesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanıp yaralar sarılırken, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli lodos ve hortum sonucu bir otomobilin ve kameriyenin havada uçtuğu görüldü.

40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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