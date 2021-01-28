40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Bursa'da 40 saniye süren hortum, bir otomobil ve kameriyeyi uçurdu. Bir kişinin yaralandığı, 20 iş yeri ile 14 aracın da zarar gördüğü olay anbean kameraya yansıdı.