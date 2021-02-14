Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da "Sevgililer Günü" yoğunluğu
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Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da "Sevgililer Günü" yoğunluğu

14.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:58

Son dakika haber... Çiçekçilerden görüntüler Çiçek aranjmanlarından detay görüntüler Çiçek alanlardan detaylar HONG KONG - Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Çiçekçilerden görüntüler

Çiçek aranjmanlarından detay görüntüler

Çiçek alanlardan detaylar HONG KONG - Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandı.

Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da 'Sevgililer Günü' yoğunluğu
Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da 'Sevgililer Günü' yoğunluğu
Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da 'Sevgililer Günü' yoğunluğu
Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da 'Sevgililer Günü' yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela Poblacion

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