Son dakika haberleri! HONG KONG - Hong Kong'da "Sevgililer Günü" yoğunluğu
14.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:58
Son dakika haber... Çiçekçilerden görüntüler Çiçek aranjmanlarından detay görüntüler Çiçek alanlardan detaylar HONG KONG - Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandı.
Çiçekçilerden görüntüler
Çiçek aranjmanlarından detay görüntüler
Çiçek alanlardan detaylar HONG KONG - Hong Kong'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela Poblacion