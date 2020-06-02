Son dakika haberleri... Hobilerini mesleğe dönüştürdüler
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Son dakika haberleri... Hobilerini mesleğe dönüştürdüler

Son dakika haberine göre Nargile severleri buluşturmak amacıyla 5 yıl önce Instagram'da bir sayfa kuran ve daha sonrasında yollarına marka olarak devam eden Ayhan Bulut ve Aydın Bulut kardeşler, hobilerini mesleğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Son dakika haberleri... Hobilerini mesleğe dönüştürdüler
02.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:48

Nargile severleri buluşturmak amacıyla 5 yıl önce Instagram'da bir sayfa kuran ve daha sonrasında yollarına marka olarak devam eden Ayhan Bulut ve Aydın Bulut kardeşler, hobilerini mesleğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'de kaliteli nargile ve nargile malzemesi üretmek amacıyla 3 sene önce İstanbul Eminönü'nde mağaza açan nargile uzmanı Ayhan Bulut ve abisi Aydın Bulut, hobilerini profesyonel mesleğe dönüştürdüler. 57 bin takipçili instagram.com/nargileuzmani sayfası ile Türkiye'nin en büyük nargile sayfasına da sahip olan Bulut kardeşler, Nargile Uzmanı markasıyla ürettikleri nargileler ile dünyanın sayılı nargile markaları arasına girmeyi başardı.

"Yüzde 100 yerli tasarım"

Mağazanın açılış serüvenini anlatan Ayhan Bulut, " Açıldığımız dönemden itibaren ülkemizde ve dünyada nargile konusundaki yenilikleri yakından takip ettik. Mağazamıza gelen müşterilerimize ve bunun yanında e-ticaret platformumuz ile Türkiye'nin her yerine ve dünyanın birçok ülkesindeki nargile severlere hizmet verdik. Yaklaşık 1,5 yıl önce ülkemizin mühendisleriyle birlikte kendine has tasarım ve tahliye sistemi olan yüzde 100 yerli NU SKY ve son olarak NU UFO ismiyle nargile takımları ürettik" dedi.

Nargile Uzmanı, Almanya'da gerçekleştirilecek olan Dünyanın en büyük nargile organizasyonu olan "HookahBattle'a (Nargile Savaşları) 'Türkiye'den tek jüri üyesi olarak davet edildi.

Ayrıca Şubat ayında Rusya'da gerçekleştirilen Hookah Club Show 2020 etkinliğinde Türkiye'yi temsil eden Marka, dünyanın her yerinden gelen nargile severler tarafından büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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