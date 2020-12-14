Son dakika haberleri | Hizbullah'dan Suriye'deki "Şebbiha"lara silahlı eğitim
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Son dakika haberleri | Hizbullah'dan Suriye'deki "Şebbiha"lara silahlı eğitim

14.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:14
Son dakika haberleri | Hizbullah'dan Suriye'deki

Son dakika haberler: Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye'nin Kamışlı kentinde "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden 300'üne uzun menzilli silahlarla uçak savar silah eğitimi verdi.

Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye'nin Kamışlı kentinde "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden 300'üne uzun menzilli silahlarla uçak savar silah eğitimi verdi.

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Hizbullah tarafından özel görevlendirilen el-Hac Mehdi ve el-Hac Salih kod adlarında iki kişi tarafından düzenlenen eğitim kampı 20 gün sürdü.

Suriye halkına yönelik hak ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarıyla bilinen ve "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerin eğitimi, Suriyeli milletvekili ve milis yöneticisi Hasan Selumi'nin gözetiminde yapıldı.

Hizbullah'ın eğitim kampında rejime bağlı 300 milis, uzun menzilli silahların yanı sıra uçak savar silahlarla eğitim gördü.

Eğitimin ardından bir mezuniyet töreni düzenlenmesi dikkati çekti.

Haseke kırsalında yapılan törende, Hizbullah yöneticileri ile Esed rejiminin Kamışlı kentindeki tek tugayı olan 154. Tugay Komutanı Nazım Hassun yer aldı.

Hizbullah Suriye'de söz konusu eğitim kamplarını sürdürecek. Esed rejimine bağlı 300 milisin daha bir sonraki eğitimlere katılması bekleniyor.

Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Esed rejimine desteğiyle biliniyor.

Çok sayıda Hizbullah unsuru, sınır ötesindeki Suriye iç savaşına katılarak Esed rejimi ve ona bağlı milislerin yanında savaşmıştı.

Esed rejiminin, halk gösterilerini şiddet kullanarak bastırırken hukuki sorumluluktan kaçmak için kullandığı paralı "Şebbiha" milisleri, Suriye'de savaş suçlarıyla anılıyor.

Şebbihaların işlediği insanlığa karşı suçlar Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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