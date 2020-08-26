Son dakika haberleri! Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede - KIRKLARELİ
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Son dakika haberleri! Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede - KIRKLARELİ

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliye sevk edildi.

26.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:41

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliye sevk edildi.

Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde emekli öğretmen Aykut ile eşi Vesile Küçükesin'in yaşadığı iki katlı evin mutfak camından içeriye girerek yaşlı çifti öldürdüğü iddia edilen C.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı güvenlik önlemleri altında Vize Adliyesine sevk edildi.

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Ercan Özalp de çiftin dünya tatlısı insanlar olduğunu belirtti.

Öldürülen emekli öğretmenlerin öğrencisi olduğunu anlatan Özalp, "Binlerce öğrencisi var bende öğrencilerinden bir tanesiyim, çok üzüntülüyüm. Vize'de iki güzel insan kim var diye sorsanız söylenecek insanlardı. Sütten kediyi kovmazlar, karıncayı incitmezler." dedi.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmi Arcan da öğretmen çiftin çok mütevazi bir kişiliğe sahip olduklarını anlattı.

Öğretmenlerinin canice öldürüldüğünü vurgulayan Arcan, "Zanlı suç makinasıydı, bayağı dosyası vardı. Acımız büyük." dedi.

Olay

Kırklareli'nde Kışla Caddesi'nde öğretmen emeklisi Aykut (72) ile Vesile (73) Küçükesin'e ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları çiftin evine gitmiş, durumu polise haber vermişti. Olay yerine gelen polis, evde iki kişinin bıçaklanmış olduğunu görünce 112 Acil Servis ekibi istemişti. Sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çiftin otomobili ile olay yerinden kaçtığı belirlenen katil zanlısı C.Y. (20) polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yapınca yakalanmıştı.

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Son dakika haberleri! Hırsızlık için girdiği evdeki yaşlı çifti öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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