Son dakika haberleri: Heybeliada'da orman yangını
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Son dakika haberleri: Heybeliada'da orman yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri: Heybeliada'da orman yangını
12.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:56

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Orman Genel Müdürlüğü de yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 1 arazöz sevk edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okuluna ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır." paylaşımında bulundu.

Vatandaşlar da ekiplere destek verdi

Bu arada, Adalar Belediyesi hoparlöründen eğitimi olan vatandaşlar yangına müdahaleye çağrıldı.

Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından "Yangınla mücadelemizde bize destek olan, elinde bir kova bile olsa yangının üstüne koşan Heybeliada sakinlerine ve fedakar orman teşkilatına yürekten teşekkür ederiz." paylaşımında bulundu.

Bakan Pakdemirli ve Vali Yerlikaya, Heybeliada'ya gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Pakdemirli ve Yerlikaya'ya Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de eşlik etti.

Yerlikaya, buradaki incelemelerinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45'te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangına 3 dakika içinde müdahale edildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlıca adaya intikal ederek saat 17.33 itibarıyla çıkan yangına 17.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Pakdemirli, nemin yüzde 70 seviyelerinde ve havanın çok sıcak olduğunu, yerleşim yerlerinin de rüzgar yönü nedeniyle risk taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle adaya hareket ettiğini ve havadan incelemelerinin ardından koordinasyona başladıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yangında bildiğiniz üzere bu yıl İHA'larımızı da kullanıyoruz. Bir İHA'mız, 2 uçak, 6 helikopter, 6 orman arazözü ve 17 itfaiye aracıyla birlikte 23 arazözle müdahale edildi. Bu saatler itibarıyla artık yangın tamamen kontrol altında, tamamen sönmüş durumda. Ama tabii ki soğutma faaliyetleri yarın sabah, hatta öğlen saatlerine kadar devam edecek. Şu anda da yangına birazdan gelecek dozerler vasıtasıyla çevreleme yapılacak. Yangın işçileri vasıtasıyla yangının etrafı mümkün mertebe açılıyor. Tamamen kontrol altına alınmış da olsa gece veya sabah saatlerinde tekrar bir kıvılcım yaşamamak için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Halen yolda 17 arazözümüz var ama onlara da gerek kalmadı gibi gözüküyor."

Bakan Pakdemirli, kendisinin bir süre daha adada olacağını belirterek, "Devlet tüm kurumları burada gerekli müdahaleyi yapmıştır. En hızlı bir şekilde Heybeliada'mızı minimum hasarla, 5 hektar civarında bir hasarla bu yangını atlattık. Gelmiş geçmiş olsun. Her yangında söylediğimiz gibi hep insan hatasından oluyor, yüzde 90'ı insan hatasından oluyor bunların. Artık bu insan hatalarına bir son verelim diyoruz. Bu yangınla alakalı 3 gözaltımız var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor." dedi.

Pakdemirli, kundaklama şüphesi olup olmadığı yönündeki soruyu "Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Şu andaki ilk işimiz, yangını kontrol altına aldık, yangını söndürdük, soğutma faaliyetlerini halledelim, şu anda kurumlar daha çok bununla ilgileniyor ama soruşturma da Valilik tarafından devam ettiriliyor. En yakın zamanda gerekli açıklamaları Valiliğimiz yapar diye düşünüyorum." diye yanıtladı.

İBB'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Heybeliada'da çıkan 2 ayrı orman yangınına ilk olarak İBB İtfaiyesi Heybeliada Ekibi tarafından müdahale edildiği, yangına müdahale için bölgeye hızla Anadolu Yakası'ndan itfaiye ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Büyükada İtfaiye ekipleri ile Anadolu Yakası'ndaki itfaiye istasyonlarından ekipler çıkarma gemileri ile bölgeye geçerek yangına müdahale çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, "İBB ekipleri, 1 çıkarma gemisi, 17 araç ve 51 personelle söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekibi ile Harp Okulu da 5 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, 19.45 itibarıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin karadan ve havadan soğutma çalışmaları devam ediyor." bilgisi verildi.

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Kaynak: AA

Manşet

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